In den AWO-Begegnungs- und Beratungszentren (BBZ) können ältere Menschen auf tatkräftige Hilfe auch in Zeiten der Pandemie zählen. Inge Klein, Leiterin des BBZ Innenstadt, unterstützte ein Ehepaar vom Innenhafen beim Umzug ins Wohndorf Laar.

Ute Hoffmeister, BBZ-Leiterin in Hamborn und verantwortlich für das Servicewohnen in Laar, half beim „Eingewöhnen“ in die neue Umgebung direkt am Rheindeich.

Alles begann mit einem ersten Gespräch, das Inge Klein im Juli mit der Ehefrau des Paares vom Philosophenweg führte. Thema des Hausbesuches war, eine geeignete Wohnform für die beiden älteren Menschen zu finden. Das Paar hatte bereits ein altengerechtes Zuhause. Sie wünschten sich jedoch eine Wohnung mit zusätzlichen Hilfsangeboten im direkten Umfeld.

Während die Frau noch sehr mobil ist, benötigt ihr Mann mehr Pflege. Ihre Selbstständigkeit wollten sie jedoch nicht aufgeben. Inge Klein: „Wir sprachen unter anderem über das Wohndorf Laar. Beiden Eheleuten gefiel das Konzept und sie interessierten sich für einen Umzug in diese Seniorenwohnanlage.“

Erster Einkauf gehörte zum Service

Die Seniorenwohnanlage der Wohnungsbaugenossenschaft GeWoGe verbindet die Freiheit der eigenen vier Wände mit einer Vielzahl frei wählbarer Dienstleistungen. Nicht zu vergessen: Zu der Anlage in Spazierweite des Rheinufers gehört eine Pflegeheim der AWOcura.

Inge Klein berichtet, wie es weiterging. Das Ehepaar informierte sich über einen Umzug nach Laar und erhielt für den November ein Wohnungsangebot. Bis dahin galt es, einige Wochen zu überbrücken. Damit sich die Ratsuchenden auch während dieser Zeit sicherer fühlten, empfahl ihnen die Beraterin, ein Hausnotrufgerät zu installieren. Damit kommt im Ernstfall Hilfe auf Knopfdruck ins Haus.

Die AWO half dann auch beim Umzug und organisierte für das Ehepaar während der kurzen Zeit des Wechsels und der Einrichtung im neuen Zuhause ein Gäste-Apartment sowie einen Betreuungsdienst. Inge Klein hatte zudem ihre Kollegin Ute Hoffmeister vom AWO-Servicewohnen in Laar über die Ankunft der neuen Nachbarn informiert. Ute Hoffmeister wurde gleich tätig: Sie empfing das Ehepaar am Umzugstag in der neuen Wohnung, übernahm am gleichen Tag den Einkauf notwendiger Lebensmittel. Eine warme Mittagsmahlzeit stand ebenfalls pünktlich auf dem Tisch. Ute Hoffmeister: „Das Ehepaar war froh über die Unterstützung und fühlte sich während der Umzugsphase gut begleitet. Es kam gleich das Gefühl auf, zu Hause zu sein.“ Gemeinsam mit ihrer Kollegin Inge Klein wünscht sie „dem Ehepaar viel Glück und Freude in ihrem neuen Wohnquartier.“

Rat und Hilfe können ältere Menschen in insgesamt neun AWO-BBZ erhalten. Aufgrund der Pandemie kann die Beratung derzeit nur über eine telefonische Vereinbarung erfolgen.

Die Rufnummer des ortsnahen AWO-BBZ kann über Tel. 0203/3095-600 erfragt werden.