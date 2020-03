In den Evangelischen Kirchengemeinden Essenberg-Hochheide und Homberg geht man zusammen durch die Krise. Jeden Sonntag gibt's neue Lesepredigten zum Mitnehmen am Haus der Gemeinde, Wilhelmsstraße 55 in Homberg, und der Hochheider Kirche in der Kiste am Haupteingang, Kirchstraße 107. Jeden Sonntag findet sich im Internet außerdem eine neue Online-Andacht – das finden auch andere Gemeinden im Kirchenkreis Moers gut.

Da zurzeit Kirchen und Gemeindehäuser wegen der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus geschlossen sind, zeichnen mehrere Evangelische Kirchengemeinden im Kirchenkreis Moers Gottesdienste auf und stellen sie online zur Verfügung. Diese können auf den Sonderseiten des Kirchenkreises zur Krise abgerufen werden.

Ab kommenden Sonntag, 29. März, wird jeweils einer von ihnen zudem auf der Startseite der Kirchenkreissonderseite www.kirche-moers.de/miteinander-abstand-halten erscheinen. Den Anfang macht eine Andacht von Pfarrer Dieter Herberth aus der Evangelischen Erlöserkirche in Rheinhausen, die circa ab 10 Uhr online sein wird. „Wir stellen einen Gottesdienst aus der ganzen Vielfalt in den Fokus. Im Laufe der kommenden Wochen zeigen wir so die Vielfalt und gleichzeitig die Verbundenheit im Kirchenkreis Moers. Der ausgesuchte Gottesdienst ist sozusagen die Lupe, um die Vielfalt zu enddecken“, erklärt Pfarrer Matthias Immer, im Kirchenkreis Moers Synodalassessor, die Idee.

Der Kirchenkreis Moers umfasst 25 Evangelische Kirchengemeinden von Alpen bis Friemersheim. Bereits am vergangenen Wochenende hatten einige der Gemeinden ihre Gottesdienste zum Teil gemeinsam gestaltet . "In dieser schweren Krise ist es schön zu erleben, mit welcher Kreativität die Kolleginnen und Kollegen mit ihren Gemeinden neue Wege suchen." Pfarrer Immer betont dabei, wie wertvoll die Vielfalt ist: "Da ist keiner besser als der andere. Im Gegenteil: Jede und jeder kann aus dem Angebot das wählen, was ihr oder ihm am besten gefällt" freut er sich. Ab Sonntag eben mit dem Anstoß durch den Gottesdienst auf der Startseite.

Kindergottesdienst: Die Geschichte vom ängstlichen kleinen Spatz

Wie traurig, der große Kindergottesdienst der Evangelischen Kirchengemeinde Rheinkamp musste ausfallen. Dabei hatten die Kinder sich so freuen können auf das kleine Puppenstück "Der ängstliche kleine Spatz". Jetzt haben das Pfarrerehepaar Barbara und Ulrich Weyand und die Leiterin des Johannes-Kindergartens, Conny Otto, das Stück kurzerhand gefilmt. Am Freitagabend, 27. März, wird es ab 18 Uhr auf dem Youtube-Kanal des Kirchenkreises Moers kurzelinks.de/kirchenkreismoers und auf facebook.com/kirche.moers gezeigt. Dort gibt es auch einen Link für Eltern zum Downloaden, damit sie ihren Kindern die Geschichte auch vorlesen können.