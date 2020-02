Die Schießabteilung des BSV Aldenrade-Fahrn traf sich am 29. Januar zur

alljährlichen Generalversammlung der aktiven Sport-Schützen und -Schützinnen

um 19:00 Uhr im Vereinsheim. Als Besonderheit standen in diesem Jahr die

Neuwahlen der Funktionsträger aller Aufgaben an. Alle drei Jahre werden die

Positionen neu gewählt oder bestätigt.

Bedauerlicherweise hat unser lieber Peter Wegner nach 25-jähriger aufopfernder

Tätigkeit als Sportleiter sein Amt zur Verfügung gestellt. Auch Hans Vervoort gibt

sein Amt als langjähriger Kassierer auf und leitet damit ebenso den

Generationenwechsel in der Schießabteilung ein.

Nach dem Ende der Sitzung bedankten sich das neue Sportleiterduo Karsten

Winkler und Heinz Hörnicke (Stellvertreter) unter großem Beifallsbekundungen

der anwesenden Schützenschwestern und Schützenbrüder bei den Urgesteinen

der Schießabteilung mit der Übergabe von Präsentkörben. Beide

Sportkameraden werden uns jedoch mit Rat und Tat auch in der Zukunft erhalten

bleiben.

Vielen Dank!!!