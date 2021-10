Inspiriert von Joseph Beuys‘ umweltaktivistischem Engagement lädt das Lehmbruck Museum gemeinsam mit „Kants Garten” am Sonntag, 3. Oktober, 14 bis 17 Uhr, zu einer Pflanzaktion im Kantpark ein, bei der 8.000 Hasenglöckchen-Zwiebeln gepflanzt werden sollen.

Joseph Beuys, Gründungsmitglied der Partei „Die Grünen”, sorgte mehrfach mit umweltaktivistischen Aktionen für Aufsehen: 1978 begann er in der italienischen Gemeinde Bolognano zur „Verteidigung der Natur” („Difesa della natura”) ein 15 Hektar großes Gelände mit 7.000 vom Aussterben bedrohten Sträuchern und Bäumen zu bepflanzen. 1982 setzte er diese Idee auf der documenta 7 fort: Unter dem Motto „Stadtverwaldung statt Stadtverwaltung” wurden mit Unterstützung der Anwohner 7.000 Eichen in der „Autostadt“ Kassel gepflanzt. Diese Pflanzaktion, die mehrere Jahre andauerte, gilt heute als Inbegriff der „Sozialen Plastik”. Ein Schlagwort, mit dem Beuys die gängigen Kunstformen um ästhetische, ökologische, ökonomische und philosophische Aspekte, vor allem aber um eine soziale Dimension, erweiterte. Unter dem Motto „Zukunft pflanzen” soll nun in Duisburg dafür gesorgt werden, dass in jedem Frühjahr ein zartblaues Meer von duftenden Hasenglöckchen im Herzen des Kantparks blüht. Die Hasenglöckchen, die von Jahr zu Jahr mehr und damit prachtvoller werden, sind nicht nur ein wahrer Blickfang, sondern für Insekten auch eine kostbare Quelle von Nektar und Pollen. Engagierte Helfer sind herzlich willkommen – wer hat, kann gerne einen eigenen Spaten mitbringen.

Treffpunkt für die Pflanzaktion ist vor dem Lehmbruck Museum. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Voranmeldung ist nicht nötig.