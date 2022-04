hochgeladen von Agentur für Arbeit Duisburg

Eckwerte des Ausbildungsmarktes

• Gemeldete Bewerber/innen (gegenüber Vorjahr): 2.347 (-95;-3,9%)

• Gemeldete Ausbildungsstellen (gegenüber Vorjahr): 2.387 (+245; +11,4%)

• Unversorgte Jugendliche: 1.249 (-154; -11,0%)

• Unbesetzte Ausbildungsstellen: 1.561 (+67; +4,5%)

• Berufsausbildungsstellen je Bewerber/in: 1,02

• Unbesetzte Berufsausbildungsstellen je

unversorgte/r Bewerber/in: 1,25

Ausbildungsmarkt

„Die Halbjahresbilanz des Ausbildungsjahres 2021/2022 zeigt eine andere Entwick-lung als wir sie im Ausbildungsjahr 2020/2021 gesehen haben. Mit einem Plus von 245 Angeboten ist ein deutlicher Anstieg der gemeldeten Ausbildungsplätze gegen-über dem Vorjahr zu verzeichnen. Viele Unternehmen in Duisburg wissen, dass die duale Ausbildung der stärkste Hebel ist, die passenden Fachkräfte für die Zukunft zu gewinnen - nach den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie bieten sie nun wieder verstärkt Ausbildungsplätze an. Schon jetzt konnten 826 Ausbildungsplätze besetzt werden, auch hier ein Plus von 178 gegenüber dem vorangegangen Ausbildungsjahr. Auf der anderen Seite sehen wir dagegen einen leichten Rückgang von 95 Bewerberinnen und Bewerbern. Bis heute haben sich 2.347 Jugendliche, die einen Ausbildungsplatz suchen, an unsere Berufsberatung gewandt. Aktuell konnten bereits 1.098 von ihnen mit einem Angebot versorgt werden. Hier sehen wir einen Anstieg von 5,7 Prozent, bzw. 59 Jugendlichen“, bilanziert Marcus Zimmer-mann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Duisburg. „Zusammenfassend lässt sich für das erste Halbjahr feststellen, dass es gut gelingt, Stellen und Interessenten zusammenzubringen. Unsere Aktion „Tüte Deine Zukunft ein“, bei der unsere Fachleute aus der Berufsberatung und dem gemeinsamen Arbeitgeberservice an vielen Berufskollegs in unserer Stadt konkrete Angebote für Ausbildungs-, aber auch Praktikumsplätzen passgenau anbieten konnten, ist ein gutes Beispiel für unsere erfolgreiche Arbeit. Auch, weil es vor allem Jugendliche sind, die bereits in den Vorjahren die allgemeinbildende Schule verlassen haben und in diesem Jahr bislang seltener als sonst nach einer Ausbildungsstelle suchen, setzte die Aktion genau richtig an. Und dass die Unternehmen wieder vermehrt Praktika ermöglichen, eröffnet den Weg, in Berufe hineinschnuppern zu können. So können beide Seiten einander kennenlernen – ein ganz wesentlicher Bestandteil der Berufsorientierung. Aktuell stehen über 200 Praktikumsplätze zur Verfügung und täglich kommen neue hinzu. Die landesweite Initiative „Praktikum jetzt“ des Ausbil-dungskonsens NRW wirbt dafür, ausgefallene Schülerpraktika nachzuholen. Hier hat „Tüte Deine Zukunft ein“ mit den vielen konkreten Angeboten auf direktem Weg Betriebe und Jugendliche zusammengebracht. Ein Schüler brachte die Aktion perfekt auf den Punkt: „Jetzt habe ich einen Plan für meine berufliche Zukunft.“

Der Ausbildungsmarkt in Zahlen

Seit Beginn des Berufsberatungsjahres im Oktober 2021 meldeten sich 2.347 Bewerberinnen und Bewerber für Berufsausbildungsstellen (-3,9% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum). Arbeitgeber meldeten der Agentur für Arbeit Duisburg im gleichen Zeit-raum 2.387 Ausbildungsstellen. Das entspricht einem Anstieg um 11,4 % zum ver-gleichbaren Vorjahreszeitraum. Ende März 2022 waren noch 1.249 Bewerber unver-sorgt (-11,0% im Vergleich zu März 2021). Dem stehen 1.561 noch unbesetzte Ausbil-dungsstellen gegenüber (+4,5% im Vergleich zum Vorjahresmonat). Unbesetzte Ausbildungsstellen gibt es noch in fast allen Bereichen.

