Nach einem versuchten Raub am Montagabend, 1. Februar, in Essen-Bochold, sucht die Polizei nach Zeugen.

Gegen 20:50 Uhr schlenderten zwei Männer durch einen Discounter am Wolfsbankring. Vermutlich wollten die Unbekannten Bargeld erbeuten, indem sie dem Kassierer ein Messer zeigten, welches einer von ihnen in seiner Jackentasche mitführte. Der 58-jährige Angestellte flüchtete bei Anblick des Messers in ein Büro. Das Duo rannte ohne Beute aus dem Geschäft in Richtung Otto-Brenner-Straße.

Die Flüchtigen sollen zirka 18 bis 28 Jahre alte Südländer und 1,80 bis 1,85 Meter groß sein. Sie haben schwarze Haare und tragen Bart. Bekleidet waren sie mit dunklen Jacken. Einer von ihnen trug darunter einen grauen Kapuzenpulli. Sie waren beide mit schwarzen Kapuzen, die tief ins Gesicht gezogen waren, sowie blauen medizinischen Einwegmasken vermummt.

Hinweise zu den Tätern an Tel. 0201/829-0.