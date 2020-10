Der Angriff kam von hinten und völlig überraschend. Die 61 Jahre alte Frau, die am Montagabend(12. Oktober) gegen 20.30 Uhr vor ihrer Wohnung an der Altenessener Straße von zwei unbekannte Frauen im Hausflur angegangen wurde, ist vermutlich von den beiden mutmaßlichen Räuberinnen zuvor bereits verfolgt worden. Sie warteten womöglich bewusst den Moment ab, als die Essenerin in den Hausflur trat.

Einer der beiden Täterinnen stieß der 61-Jährigen in den Rücken, die andere griff in die mitgeführte Handtasche und zog die Geldbörse heraus.

Anschließend flüchteten beide mit der Beute die Treppenstufen hinunter und verließen das Wohnhaus. Die weitere Fluchtrichtung ist nicht bekannt.

Eine Frau ist zirka 40-50 Jahre alt, zirka 160cm groß und hat eine kräftige Statur. Sie trug einen schwarzen Mantel und ein schwarzes Kopftuch. Ihre Komplizin ist zwischen 30 und 40 Jahre alt, ebenfalls mit einer kräftigen Statur und zirka 160 cm groß. Sie war mit einem beigen Mantel und einem weißen Kopftuch bekleidet.

Die Polizei sucht Zeugen, die weitere Hinweise zu dem Raubüberfall oder den beschriebenen Frauen geben können. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 31 unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen.