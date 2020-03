Konzert in der Dellwiger Friedenskirche: Seit 30 Jahren stehen Bernd Steinmann und Stefan Loos gemeinsam auf der Bühne.

Seit 2007 als Essener Gitarrenduo: Im Rahmen ihrer Jubiläumstournee präsentieren die beiden Ausnahme-Virtuosen ihr aktuelles Programm „Summer in Spain – Carmen und die spanische Gitarre“ am Samstag, 7. März, um 17 Uhr in der Friedenskirche der Evangelischen Kirchengemeinde Dellwig-Frintrop-Gerschede an der Schilfstraße 6.

Melodien aus Carmen

Neben einer Bearbeitung der schönsten Melodien aus George Bizets Oper „Carmen“ erklingen an diesem Nachmittag temperamentvolle Eigenkompositionen im spanischen Stil.

Bernd Steinmann studierte an der Folkwang Universität der Künste Essen und der Musikhochschule Köln, Stefan Loos hat Freie Kunst, Konzertgitarre und Alte Musik studiert. Die beiden Musiker sind seit vielen Jahren an verschiedenen Lehrinstituten und Musikhochschulen tätig; sie sind im In- und Ausland aufgetreten und haben an zahlreichen Chor-, Orchester- und Opernaufführungen mitgewirkt.

Der Eintritt ist frei

Außer einer Reihe von CDs haben Bernd Steinmann und Stefan Loos auch mehrere Notenbücher veröffentlicht; Steinmanns Lehrbuch „Die Flamencogitarre“ wurde mit dem Deutschen Musik Editions-Preis ausgezeichnet. Das Konzert in der Dellwiger Friedenskirche wird durch den Verein Vor Ort e.V. Oberhausen gefördert. Der Eintritt ist frei; um eine Spende wird gebeten.