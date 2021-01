Frank Kampmann ist vielen als Kabarettist „Friedhelm Meisenkaiser“ und zugleich als Sozialarbeiter beim Verein Zug um Zug im Stadtteil Borbeck bekannt. Doch der Mann kann auch "Musik". Diese Woche erscheint seine dritte Kindermusical-CD mit dem Titel: "Die unglaubliche Hochzeit".



In der 2. Jahreshälfte 2021 soll das Musical mit einem Projekt von Zug um Zug live aufgeführt werden, nachdem es im letzten Jahr aufgrund von Corona nach fünf Proben gestoppt werden musste. Sehr humorvoll und doch nah am Original: Das Kindermusical von Frank Kampmann erzählt die Geschichte der Hochzeit zu Kana. Zur Feier sind auch Jesus, seine Jünger und Maria, seine Mutter, eingeladen.

Da gibt es hektische Hochzeits-Vorbereitungen der Brauteltern und Brautjungfern, und drei lustige, internationale Köche bereiten fleißig das Hochzeits-Menü vor. Präsentiert wird eine unterhaltsame Mischung aus frischen, witzigen und einfühlsamen Songs. Das Musical besteht aus 9 Szenen und 10 Songs. Die Spielzeit liegt bei ca. 60 Minuten.

Die CD gibt es beim Künstler selbst (www.meisenkaiser.de) oder unter: https://www.gerth.de/index.php?id=204&sku=940650B bei gerth.de Dort kann man auch in die CD reinhören. Kosten pro Tonträger: 12 Euro.