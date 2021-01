Die Aktion kam bei Spendern wie Beschenkten gleichermaßen gut an: 100 „Weihnachts-Boxen“, mit Gänsekeulen, Rotkohl, Klößen und Überraschungen, hat der Borbecker Verein "Zug um Zug" einen Tag vor dem Fest verteilt.

Die Keulen wurden in der Küche des Hotel-Restaurants "Haus Gimken" vorgegart und verpackt. Vielen bedürftigen Familien und älteren Alleinstehenden konnte so eine weihnachtliche Freude bereitet werden. Neben der Haus Gimken GmbH waren die Tischlerei Gröf und der BBRK Brandschutz aus Mülheim mit im Boot der Sponsoren.

100 Der Erlös des Ganzen geht an die Kinder-Ess-Station des Borbecker Vereins "Zug um Zug". Seit 2011 bietet der jeden Morgen Kindern ein kostenloses Frühstück im Bahnhof.