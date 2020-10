In der Nacht von Sonntag auf Montag, 12. Oktober, hat es in Essen einen Todesfall nach einer Corona-Erkrankung gegeben. Ein 87-jähriger Mann ist im Philippusstift in Borbeck verstorben.

Er wurde in der Nacht im Rahmen eines Rettungseinsatzes in die Klinik gebracht und verstarb dort. Im Krankenhaus wurde der Verstorbene positiv auf das Coronavirus getestet.

Das Mitgefühl gilt den Angehörigen und der Familie.

Insgesamt sind damit 50 Essener an oder in Verbindung mit einer Corona-Infektion verstorben.