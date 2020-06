Führungswechsel vollzogen: Nach mehr als 37 Jahren gibt der Schönebecker CDU-Ratsherr Klaus Diekmann den Wahlkreis Schönebeck / Bedingrade in jüngere Hände. Zur Nachfolgerin als CDU-Ratskandidatin wurde Jessica Fuchs aus Bedingrade gewählt.



In den vielen Jahren seiner politischen Arbeit hatte Klaus Diekmann immer ein offenes Ohr für die Belange der Bürger und vertrat im Rat der Stadt Essen konsequent, und wenn es sein musste auch temperamentvoll die Bedingrader und Schönebecker Interessen.

34 Jährige mit politischen Erfahrungen

Jessica Fuchs hat nun den Staffelstab übernommen. Ihr Ziel ist es, die Stadtteilarbeit weiter zu stabilisieren und weiterhin Ansprechpartner für die Bürger in den beiden Stadtteilen zu sein. In ihrer Tätigkeit als Bezirksvertreterin der Bezirksvertretung in Borbeck und als Sachkundige Bürgerin im Jungendhilfeausschuss konnte die 34-jährige Steuerjuristin bereits erste politische Erfahrungen sammeln und sich für den Bezirk stark machen.

Arbeit für Stadtteile weiterführen

„Ich möchte meine Tätigkeit für Schönebeck und Bedingrade gerne im Rat der Stadt Essen weiterführen. Klaus Diekmann hat in den letzten Jahrzehnten viel für die Menschen in unseren Stadtteilen getan. An diese Arbeit möchte ich gerne anknüpfen und erste Ansprechpartnerin für die Schönebecker und Bedingrader sein.“