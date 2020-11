In der kommenden Sitzung der Bezirksvertretung Borbeck am 8. Dezember fordert die SPD-Fraktion für ein Teilstück der Germaniastraße zwischen der Kreuzung Bergmühle / Flandernstraße und der Einmündung Hafenstraße eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Stundenkilometer und entsprechende Kontrollen.

Kinder und Senioren schützen

Gerade in diesem Teilbereich, an dem eine Kita, Seniorenwohnanlagen, die Awo-Seniorenbegegnungsstätte „Minna-Deuper-Haus“, das Seniorenstift Haus Berge und das Geriatriezentrum liegen, seinen in der letzten Zeit häufig überhöhte Geschwindigkeiten und riskante Überholmanöver zu beobachten."Besonders im Bereich an der Haltestelle „Zinkstraße“ und auch an der Zufahrt zum Geriatriezentrum kommt es dadurch immer wieder zu gefährlichen Situationen und Beinaheunfällen gerade mit Senioren und Kindern", berichten die Sozialdemokraten. Zudem seien hier zahlreiche Schulkinder unterwegs.

Nicht warten bis ein Unfall passiert

Fraktionssprecher Ulrich Schulte-Wieschen ist sich mit dem Bergeborbecker SPD-Vorsitzenden Peter Lübben einig: „Hier muss dringend etwas geschehen. Wir können nicht abwarten bis hier ein schlimmer Unfall mit schweren Personenschäden passiert.“Die Sitzung im Schloss Borbeck beginnt am Dienstag, 8. Dezember, um 17 Uhr.