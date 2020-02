Am nächsten Donnerstag ist es soweit. Dann wird die letzte "Versorungslücke" im Essener Stadtgebiet geschlossen. Zumindest was die Angebote der Stadtteil-Spaziergänge "Willst du mit mir gehn" betrifft.



Hugo Thies freut sich auf die 39. Spaziergangsgruppe. Die trifft sich ab sofort donnerstags um 11 Uhr an der Schilfstraße 5 an der Friedenskirche. Zur Premiere am Donnerstag, 5. März, sind Interessierte aus Dellwig und Umgebung herzlich eingeladen.

"Mit dem neuen Angebot sind wir mit unserem Angebot nun auch im letzten großen Essener Stadtteil vertreten", freut sich der Organisator. Zu der wöchentlichen Runde - Dauer rund eine Stunde - sind auch Senioren mit Rollatoren willkommen. Dank Pastorin Anke Augustin von der evangelischen Gemeinde an der Schilfstraße kommen die Teilnehmer nach den Spaziergängen im Gemeinderaum der Friedensskirche zusammen. Bei Kaffee und Kuchen können dann soziale Kontakte geknüpft werden.

In der Stadt Essen sind jede Woche ca. 1.500 Senioren in 38 Spaziergangsgruppen unterwegs. Am 5. März wird mit dem neuen Angebot in Dellwig eine letzte große Lücke geschlossen. Archivfoto: lokalkompass.de