Riesenfreude bei Frauenfußball-Bundesligist SGS Essen: Nach einem 1:3-Sieg gegen Ligakonkurrent Bayer 04 Leverkusen steht die Mannschaft von Trainer Markus Högner im Finale des DFB-Pokals. Dort trifft der Verein am 4. Juli in Köln auf Favorit VfL Wolfsburg.

Da kannte der Jubel bei den Essenerinnen keinen Halten mehr: Nachdem die Ruhrstädterinnen im Pokal bereits den SV Meppen, den 1. FC Köln und im Viertelfinale in der vergangenen Woche Turbine Potsdam ausgeschaltet haben, konnten jetzt auch die Leverkusenerinnen bezwungen werden.

Die Essenerinnen gingen bereits in der dritten Spielminute durch Ramona Petzelberger mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Halbzeit traf Jana Feldkamp (42.) zum 2:0 für die SGS. Nach der Pause wurde es nochmal spannend: Es gab Elfmeter für die Leverkusenerinnen und der Anschlusstreffer (57.) fiel - 1:2 aus Sicht der Gastgeberinnen. Doch die Essenerinnen behielten die Ruhe und konnten sich den knappen Sieg am Ende doch noch sichern. Lea Schüller (90. + 3) erzielte das entscheidende Tor zum 3:1-Endstand für die SGS.