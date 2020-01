Der Turnerbund Essen-Frintrop startet am Dienstag, 7. Januar, ab 19.15 Uhr und am Mittwoch, 8. Januar, ab 17.15 Uhr mit seinen neuen Zumba-Kursen.



Unter Anleitung einer geprüfte Zumba-Instructorin, werden alle Sportbegeisterten, die Spaß an Aerobic kombiniert mit lateinamerikanischen sowie internationalen Tänzen haben, eine Stunde mit einfach nachzumachenden Tanz- und Fitnesselementen in Bewegung gehalten.

Die Kurse finden wie immer im Vereinsheim des TBF in der Werkhausensstraße 16 in Frintrop statt und sind für Jedermann/Jederfrau geeignet. Auskunft erteilt Gabi Glaubitz ab 14 Uhr unter der Rufnummer 0177-7468397 oder per Mail unter zumba@turnerbund-frintrop.de.

Die Kurse umfassen 10 Einheiten. Eine Probestunde ist kostenlos.