Am Sonntagabend wurde die erste Hauptrunde im DFB-Pokal ausgelost. Sollte Regionalligist Rot-Weiss Essen den Niederrheinpokal gewinnen, dann wäre Bundesliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld der Gegner. Gespielt werden soll vom 11. bis 14. September.

Am 18. August treten die Rot-Weissen zum Halbfinale beim Oberligisten TVD Velbert an, im Verbandspokal-Finale am 22. August hieße der Gegner 1. FC Kleve oder 1. FC Bocholt. Sollten die Bergeborbecker beide Spiele erfolgreich gestalten, würde es zum Wiedersehen mit Uwe Neuhaus kommen. Der 60-jährige trug von 1984 bis 1988 als Spieler das RWE-Trikot und war von April 2005 bis November 2006 Trainer an der Hafenstraße. Sowohl 1986 als auch 2006 schaffte Neuhaus mit RWE den Zweiliga-Aufstieg. Auf der anderen Seite war RWE-Vorstandschef Marcus Uhlig zuvor bei den Ostwestfalen beschäftigt.

Arminia Bielefeld war übrigens schon 2016 der Erstrundengegner der Rot-Weissen im DFB-Pokal. Damals verlor der Regionalligist nach tollem Kampf erst im Elfmeterschießen.