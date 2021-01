Seit Beginn der Corona-Pandemie stellt Chefs & Butchers Geschäftsführer Michael Scheil seinen Gästen ein breites Take Away – Angebot zur Verfügung. Mit einem zusätzlichen Angebot kam jetzt eine 6.000 Euro Spende zusammen, die vergangene Woche an der SOS-Kinderdorf Essen übergeben worden ist.



Für die vier Wochenenden vor Weihnachten haben er und seine Mitarbeiter sich mit der Adventshütte, vor den Toren des Chefs & Butchers, ein zusätzliches Angebot ausgedacht, welches sowohl den verloren geglaubten Weihnachtszauber wieder zum Leben erwecken, als auch einen guten Zweck verfolgen sollte: Denn die Hälfte des Gesamterlös der vielen hausgemachten Leckereien von Glühwein & Plätzchenvariationen bis zu den Champignons aus der Riesenpfanne, sollen dem SOS-Kinderdorf in Essen zu Gute kommen.

Bereits das erste Wochenende kam derart gut an, dass sich schnell weitere Essener Unternehmen (Frisur Kultur, Personal Stitching by Anja Stinshoff) fanden, die mit ihren Produkten den Weihnachtsmarkt to go bereichern um damit die Arbeit des SOS-Kinderdorf in Essen zu unterstützen.

“Es freut mich, dass die Idee von unseren Gästen so gut aufgenommen worden ist, so konnten wir trotz aller Einschränkungen doch dieses gewisse Weihnachtsfeeling erzeugen und das auch noch für den guten Zweck”, so Michael Scheil.

Scheils Geschäftspartner Bettina Möller und Stefan Burchhardt, Inhaber der Fleischerei Bremen, Jörg Möller, Geschäftsführer der Trivero Auktions- und Handelskontor GmbH, sowie Rafael Moreno Paredes, Koch bei Chefs&Butchers, verdoppeln die Einnahmen der Weihnachtshütte und übergeben die Spende in Höhe von 6.000€ mit Überzeugung an Herbert Stauber (Einrichtungsleiter des SOS-Kinderdorf Essen): “Die Leistung der MitarbeiterInnen und das Angebot des SOS-Kinderdorf Essen, hat uns bei unserem Besuch dort sehr beeindruckt. Die Freizeitangebote für Kinder & Jugendliche, die Unterstützung beim Homeschooling & auch die gebotene Hilfestellung und Beratung, wenn es zu Hause dann mal kracht, erachten wir gerade jetzt, in Zeiten der Pandemie, für unglaublich wichtig und tragen nicht zuletzt auch zu mehr Chancengerechtigkeit für benachteiligte Kinder, hier bei uns in Essen, bei.”