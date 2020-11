Nachhaltiges Handeln wird im Schulalltag des Mädchengymnasiums Essen-Borbeck gelebt. Deshalb zeichnete die Stadt Essen das MGB bereits zum dritten Mal im Rahmen des Projektes „Klimaschutz an Essener Bildungseinrichtungen“ mit einer Urkunde und einer Prämie von 1239 Euro aus.



Die Auszeichnung erhielt die Schule im Essen Rathaus für ihre zahlreichen Projekte im Rahmen von Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Viele Projekte hatte im vergangenen Jahr wieder die Youthinkgreen-AG des Mädchengymnasiums angestoßen. Darunter waren eine Müllsammelaktion um den Borbecker Bahnhof und eine Klimadebatte mit Oberbürgermeister Thomas Kufen im Januar, an die sich Kufen bei der Verleihung noch gut erinnern konnte. Der Oberbürgermeister hatte sich den Fragen der Schülerinnen gestellt, die der Stadt Essen ein schlechtes Klimazeugnis ausgestellt hatten. In Zusammenarbeit mit Greenpeace in Hamburg ist aktuell die Erstellung eines Films zur Vermüllung der Stadt Essen mit Plastikmüll geplant.

Um die Menge des Plastikmüll auch an der Schule einzudämmen, soll von dem Preisgeld nun ein Refill-Wasserspender für das Mädchengymnasium angeschafft werden, der den bisherigen Cola- sowie Suppenautomat ersetzen soll.