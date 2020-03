Die Idee stammt aus Italien: dort haben viele Kinder, die wegen Ansteckungsgefahren und Ausgangssperren zu Hause bleiben, einen Regenbogen ans Fenster gemalt. Und dazu die Worte "Andrà tutto bene" - alles wird gut, oder "Io non esco" - ich bleibe zu Hause .

Auch in unserer Region ist, wie hier in Essen-Altenessen, dieser schöne Gruß angekommen - eine tolle Aktion zum Nachahmen, die sich natürlich auch in den sozialen Medien wiederspiegelt. Viele Eltern posten unter dem Hashtag #RegenbogenGegenCorona die Werke ihrer Kinder. Wieder ein Grund und ein Weg mehr voneinander getrennt in Verbindung zu bleiben.