Live vor Ort war das Essener Neue-Musik-Festival NOW! nur bis zum 1. November, dem Tag vor dem Lockdown, zu erleben. Doch auch wenn die Türen der Philharmonie Essen in den kommenden Wochen coronabedingt verschlossen bleiben müssen: Drei der abgesagten NOW!-Konzerte kann das Publikum jetzt zumindest in den eigenen vier Wänden verfolgen.

Zunächst als Konzert-Livestream auf dem YouTube-Kanal der Philharmonie Essen und anschließend dauerhaft im YouTube-Archiv. Erreichbar ist der Kanal über den Internet-Auftritt www.philharmonie-essen.de.



Im ersten Stream aus dem RWE-Pavillon am Freitag, 6. November, um 20 Uhr präsentiert das Ensemble S 201 unter dem Titel „Inguz“ ein Uraufführungsprogramm mit Werken von Komponisten aus nahezu allen Erdteilen. Am darauffolgenden Samstag, 7. November, um 20 Uhr ist das renommierte Ensemble Modern mit dem Programm „Afro-Modernism“ zu erleben, für das ausschließlich Schwarze Komponisten eingeladen wurden. Der dritte Stream schließlich präsentiert am Sonntag, 8. November, um 17 Uhr den Organisten Bernhard Haas auf der großen Kuhn-Orgel im Alfried Krupp Saal. Im Mittelpunkt steht hier die Uraufführung eines Werkes von Brian Ferneyhough.

Alle drei Videos sind nach dem Streaming dauerhaft auf dem Philharmonie-YouTube-Kanal abrufbar. Schon jetzt findet man online zwei weitere Beiträge des diesjährigen NOW!-Festivals: Das Programm „Klassiker der Neuen Musik“, ursprünglich als Konzert im Museum Folkwang vorgesehen, wurde bereits im Sommer in der Neuen Aula der Folkwang Universität mitgeschnitten.

Und einen Eindruck von der Klanginstallation „Sound Scapes around the World“ im Alfried Krupp Saal vermittelt eine fast siebenstündige Audioschleife. Auch diese beiden Dokumente sind über die Webseite der Philharmonie Essen verlinkt.

Gerettet werden konnte darüber hinaus ein weiteres zentrales Konzert dieser Festival-Saison: Das 3. Sinfoniekonzert der Essener Philharmoniker mit Werken von Toshio Hosokawa, Unsuk Chin, Alexej Gerassimez und Il-Ryun Chung wird ohne Publikum vom Westdeutschen Rundfunk aufgezeichnet und am 12. Februar 2021 in der Hörfunk-Sendung „WDR 3 Konzert“ ausgestrahlt.

Die Livestreams sind unter folgenden YouTube-Adressen abrufbar:

6. November, 20 Uhr: Ensemble S 201 „Inguz“

https://www.youtube.com/watch?v=T0gBmPWYXLs&list=PLnQxlI_iTu_nrzCGBalIBN5nDHQy0MWz&index=1

7. November, 20 Uhr: Ensemble Modern „Afro-Modernism“

https://www.youtube.com/watch?v=HBONxktiLJQ&list=PLnQxlI_iTu_nrzCGBalIBN5nDHQy0MWz&index=2



8. November, 17 Uhr: Bernhard Haas „Órganos“

https://www.youtube.com/watch?v=gUxLJgnr45M&list=PLnQxlI_iTu_nrzCGBalIBN5nDHQy0MWz&index=3