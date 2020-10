Am Mittwoch, 14. Oktober, um 19 Uhr, findet im Paul-Humburg-Haus der Evangelischen Kirchengemeinde Altenessen-Karnap, Hövelstraße 71, die offene Gesprächsrunde "Arche Dialog" statt.

Welche Fragen des Zusammenlebens bewegen die Menschen im Stadtteil, aus welchen Kulturen und Religionen kommen die Leute aus der Nachbarschaft, wo entstehen Konflikte und wie kann man mehr über seine Mitmenschen erfahren? Darum geht es in der offenen Gesprächsgruppe „Arche Dialog“.

In den vergangenen Jahren sind in mehreren Essener Stadtteilen „Arche-Dialoge“ entstanden – die Idee dafür hatte der Initiativkreis Religionen in Essen (IRE), der auch Mitveranstalter des „Arche-Noah-Festes“ und vieler Veranstaltungen der Interkulturellen Woche ist. Im Grundsatz geht es darum, die Haltung anderer Menschen wahrzunehmen und ihre Meinungen über Gott und die Welt zu hören, ohne den eigenen Standpunkt über andere zu stellen. Rückfragen beantworten die Veranstalter unter den Rufnummern 0178 8728943 und 0174 3507749.