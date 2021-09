Der „Safe Abortion Day“ ist der international begangene Tag für sicheren Schwangerschaftsabbruch. In über 60 Städten fanden dazu gestern unterschiedlichste Aktionen und Veranstaltungen statt. Der Frauenverband Courage hat als Teil des Bündnisses gegen den § 218 im Vorfeld des 28. September dazu aufgerufen, sich an den dezentralen Aktionen zum "Safe Abortion Day" zu beteiligen.

In einem Flyer des Frauenverbands Courage heißt es dazu:

Der § 218 wurde kurz nach der Gründung des Deutschen Reichs 1871/72 ins Strafgesetzbuch aufgenommen und mit einer Strafe von bis zu fünf Jahren Zuchthaus belegt. Mit bis zu zehn Jahren Zuchthaus hatte jede und jeder zu rechnen, der für die Unterstützung Geld nahm.

Den § 219 haben wir den Faschisten zu verdanken.

Seither gibt es erbitterten Widerstand gegen diesen staatlichen Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht der Frauen. Ärztinnen und Ärzte, die Abbrüche durchführen und darüber informieren, werden nach dem § 219 verfolgt. Diesen haben wir den Faschisten zu verdanken. Er wurde in der Nazizeit 1934 eingeführt und verbietet die „Werbung“ für Abtreibung.

Abtreibungsverbot trifft immer die armen und mittellosen Frauen!

Wir kämpfen weltweit für legale und sichere Abtreibung. Erfolgreich haben die argentinischen Frauen die Legalisierung von Schwangerschaftsabbruch bis zur 14. Woche auf Kosten des Gesundheitssystems durchgesetzt. Die polnischen Frauen kämpfen weiterhin mutig gegen das Verbot von Abtreibung.



Frauenrechte werden in Texas buchstäblich um 50 Jahre zurückgedreht

Das neue „Herzschlaggesetz“ in Texas verbietet Abtreibung buchstäblich ab dem ersten Herzschlag, also ungefähr ab der 6. Woche und macht Abtreibung damit so gut wie unmöglich. Damit hat Texas die Uhr der Frauenrechte buchstäblich um 50 Jahre zurückgedreht, laut Alexis McGill Johnson, die Chefin von „Planned Parenthood“.

Eine empfehlenswerte Petition für die Abschaffung des § 218 kann man hier unterzeichnen:

Petition für Abschaffung des Paragraf 218

Einen sehenswerten Bericht zum „Safe Abortion Day“ gab es gestern (noch bis 5.10. in der Mediathek) auf WDR Aktuell ca. ab Minute 9:

WDR Aktuell zum Safe Abortion Day

Ebenfalls sehr empfehlenswert ist die Homepage des Frauenverbands Courage:

Homepage Frauenverband Courage

Courage in Essen feiert demnächst den 15. Geburtstag des Mädchen- und Frauenzentrums und lädt zur Geburtstagsparty ein:

Unser Courage-Zentrum wird 15 Jahre jung - voll in der Pubertät, entwicklungsfähig, lernbereit und aktiv bis ins hohe Alter – so wie wir Couragefrauen auch. Das wollen wir mit euch feiern!

Am Samstag, 9. Oktober von 12-18 Uhr, Im Couragezentrum 45127 Essen, Goldschmidtstraße 3