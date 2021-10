Es ist eine Bedrohung für die Demokratie und die Meinungsfreiheit in Deutschland. Die Machtstellung von Facebook.

Scheinbar harmlose Beiträge werden als Mobbing und Belästigung deklariert und User gesperrt, während der Konzern die Beiträge von pornografischen Inhalten und Nachrichten offensichtlich nicht in den Griff bekommt. Auch derartige Freundschaftsanfragen bekommt der Konzern nicht in den Griff

Ein Beitrag des Fernsehsenders SAT1 NRW in dem es um die Abschaffung der Maskenpflicht in Schulen ging ließ eine Userin der Social Media Seite einen Beitrag verfassen der alle Eltern von Kindern die diesen Schritt gutheißen, als verantwortungslose Kinderdurchseucher bezeichnen. Dieser Post von Facebook wurde nicht gerügt. Ein Post der wiederum besagte "Wenn Sie sich zanken wollen, machen Sie das mit Ihrem Mann. Ihr Niveau ist mir zu Primitiv" zog gleich eine Sperre von 30 Tagen nach sich.

Wird hier durch ein Unternehmen entschieden was Mobbing und Belästigung ist und was nicht?

Eine Belästigung ist nach dem Strafgesetzbuch eigentlich erst dann gegeben, wenn Jemand einen anderen wider seines Willens immer wieder aufsucht. Kann das in einem Post / Kommentar Dialog auf Facebook der Fall sein?

Ist es nicht vielmehr Mobbing wenn jemand mit dem Nachnamen "Wurst" einen Beitrag kommentiert dieser dann mit seinem Namen herabgewürdigt wird mit den Worten "Ihr Sohn heißt wohl Hans"

Auch dieser Kommentar blieb von Facebook ungerügt.

Was wir hier erleben ist die Diktatur durch einen Konzern. Hier muss die Politik Abhilfe schaffen, weil die Politik sich sonst selbst abschafft.