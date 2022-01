Neubau des Lidl Marktes in Altenessen verursacht große Verkehrsprobleme auf der Altenessener Straße.

In der August-Sitzung der Bezirksvertretung V wurde bei der Vorstellung seitens der Fachverwaltung die Baumaßnahme sowie Verkehrsführung des neu geplanten Lidlmarktes an der Altenessener Straße auch ein schlüssiges Verkehrskonzept vorgestellt. Doch mit der zur Zeit vorhandenen verkehrlichen Situation kann sich der Bezirksvertreter Friedel Frentrop (Fraktionslos, Mitglied der FDP) keinesfalls zufrieden geben. Eine gesonderte Linksabbiegespur aus Richtung Innenstadt zum Markt, ferner eine Ausfahrt vom Marktparkplatz in Richtung Norden und Süden, geregelt durch eine Ampelregelung sind zur Zeit nicht umgesetzt. Auch ein beampelter Übergang für Fußgänger über die Altenessener Straße soll dort installiert werden. Leider ist seit der Eröffnung im Dezember 2021 im Straßenbereich noch nicht viel umgesetzt worden. Lebensgefährlich stellte sich die Situation für Fußgänger auf der Altenessener Straße dar. Der Fußgängerweg zwischen Schonnefeldstraße und Lidlmarkt wurde gesperrt und die Menschen gingen auf der viel befahrenen Altenessener Straße, um den Markt zu erreichen. Auch die Altenessener Straße, die durch die Arbeiten im Straßenbereich anfangs nur einspurig in beiden Fahrtrichtungen befahrbar war, führten zu erheblichen Staus. Leider ist die geplante Ampelanlage sowie die Umgestaltung der Altenessener Straße in diesem Bereich immer noch nicht in Angriff genommen worden. Der Verkehr in Richtung Innenstadt ist in diesem Bereich immer noch einspurig und wird nach Ferienende weiter für einen Rückstau bis zum Stauderkreisel führen. Hier muss die Bauverwaltung mit aller Macht auf die in der Baugenehmigung geforderten verkehrlichen Maßnahmen bestehen und eine rasche Umsetzung fordern.

Friedel Frentrop

Einzelvertreter in der BV V

Freie Demokraten (FDP)