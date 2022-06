Seit weit über 35 Jahren wird Mitte Juni die zweit-südlichste Nordseeinsel Dänemarks, Fanø, zu einem ganz besonderen Treffpunkt sowohl für "Insider" als auch für viele Touristen. Etwa 5000 Drachenbauer kommen am breiten und langen Sandstrand zusammen, um ihre Kreationen zu zeigen und Bekannte aus aller Welt zu treffen. Deren Bauart und Größe sind so divers wie die Herkunft ihrer Erbauer. Die kleinsten sind am Strand natürlich am schwersten zu entdecken und kommen (flugfähig!) in Briefmarkengröße daher. Die größten sind windsack-artige stablose Drachen von meheren Dutzend Metern Größe in denen hunderte Quadratmeter Stoff verbaut sind.

Bei den Besuchern stellen deutsche Drachenflieger die größte Gruppierung, viele kommen aber aus aller Welt. Selbst aus Fernost, den USA oder dem Südzipfel Australiens reist so manche Gruppe an, um nach einer kleine Fährfahrt von Esbjerg aus auf der Insel Urlaub zu machen und vor allem "im riesigen Sandkasten zu spielen", so eine durchaus treffende Umschreibung.

Dabei umschmeichelt der steig inland wehende Wind meist die teils mehrere Dutzend Meter großen Drachen und auch das Wetter ist eine echte Alternative zum heimischen Brutwetter: rund um 20 Grad bei drei bis fünf Windstärken stehen ungezählte große und kleine Windvögel im Nordseewind. So ist es kein Wunder, dass der Essener Drachen-Enthusiast und Lokalreporter Thomas Blenkers ebenfalls auf die Insel geflohen ist, um zu Urlauben und einiged er schönsten Bilder nach Hause zu senden.

Aber auch für normale Touristen ist Fanø ein echter Geheimtipp. Die Insel bietet neben dem Traumstrand überraschend viele Landschaftsformen sowie historische Hinterlassenschaften und Kultur-Highlights. Nicht zu vergessen sind die kleinen aber feinen Shopping-Möglichkeiten im Norden und Süden der Insel sowie eine kleine Brauerei, die neben vielen leckern anderen Sorten unter anderem ein Bier braut, das nicht umsonst von Kennern unter die besten der Welt gewählt wurde.