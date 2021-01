Nach der Vertragsverlängerung des sportlichen Leiters Christian Leben ist Fußball-Oberligist SpVg Schonnebeck der nächste Coup gelungen: Dirk Tönnies bleibt Cheftrainer am Schetters Busch.

Von Charmaine Fischer

Laut den Schonnebeckern lagen dem 46-Jährigen mehrere lukrative Angebote anderer Vereine vor. Doch Dirk Tönnies entschied sich für zwei weitere Spielzeiten bei den Schwalben. „Nach über zwölf Jahren Trainertätigkeit bei der Spielvereinigung könnte von außen betrachtet der Eindruck entstehen, dass eine Vertragsverlängerung mit Dirk reine Formsache ist", sagt Christian Leben, der selbst mit Unterbrechungen seit über zehn Jahren im Verein als sportlicher Leiter aktiv ist. "Aber so ist es nicht, wir müssen ihn schon immer wieder auf's Neue für uns gewinnen, denn seine kontinuierlich gute Arbeit weckt natürlich auch Begehrlichkeiten bei anderen Clubs."

Auch Co-Trainer verlängert

Und diese erreichte mit dem Aufstieg in die Oberliga 2015 einen ihrer Höhepunkte. In der fünften Spielklasse konnten die Schonnebecker sich schnell etablieren, schafften bislang jede Saison einen einstelligen Tabellenplatz und fanden sich sogar zweimal in der Abschlusstabelle auf Rang zwei wieder. Aktuell ist die Mannschaft Zwölfter, allerdings wurden vor der corona-bedingten Pause auch erst acht Partien absolviert.

Wann und ob die Saison weitergeht weiß am Schetters Busch derzeit niemand. Beschlossene Sache aber ist, dass Co-Trainer Nils Zander seinen Vertrag ebenfalls verlängert hat und den Schonnebeckern auch in der kommenden Saison zur Verfügung steht. „Nils ist ein großes Trainertalent, das mit seiner emotionalen Art die perfekte Ergänzung zum Dirk ist. Trotz seines jungen Alters, kann er auf eine Menge Erfahrung im Fußball zurückgreifen", lobt Leben den Coach.