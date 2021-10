FC Karnap 07/27 e.V. Wochenende kompakt vom 24.10.2021

TuS Helene – Erste Mannschaft 1:4

Alemannia Essen II - Zweite Mannschaft 2:2

Alten Herren – DJK TuS Holsterhausen 3:0 (Pokal)

B1 – Rhenania Bottrop 4:3

SpVg Schonnebeck II – C2 2:2

Bei den E/-F-Junioren und Bambinis verzichte ich auf ein Ergebnis.

Die Kinder sollen einfach Spaß am Fußball haben.

Es werden regelmäßig Freundschaftsspiele ausgetragen, die den Jungs und Mädchen

helfen sollen, das Spiel mitsamt seinen Regeln zu verstehen!

Senioren kompakt

Team 1 gewinnt gegen TuS Helene mit 4:1.

Über weite Strecken hatte man das Spiel im Griff. Nach der Halbzeit überließ man den Helenen zu viel das Spiel. Man sah Parallelen zu vergangenen Sonntag. Ein Konter brachte uns das 4:1.

Am Ende ein verdienter Sieg.

Team 2 holt einen verdienten Punkt beim Alemania Essen.

Früh musste man ein Platzverweis hinnehmen. Dadurch litt unser Spiel.

Eine kämpferische Leistung wird mit einem Punkt belohnt.

Eine Runde weiter!!!

Vor gut 70 Zuschauern gingen unsere Alten Herren nach 24 Minuten durch ein Tor von Lars Nübel mit 1:0 in Führung. So ging es auch in die Pause.

Kurz nachdem Anpfiff erhöhte Markus Seiffert in der 42. Minute zum 2:0.

Den Schlusspunkt zum 3:0 setzte Nikolai Kraft in der 79. Minute.

Somit zogen unsere Alten Herren hochverdient ins Pokal-Achtelfinale ein.

Glückwunsch Jungs!

FCK-Spiele vom Wochenende (24.10.2021) auf Soccerwatch TV

Folgende Spiele kann man sich noch einmal in voller Länge anschauen.

Ebenfalls werden die Highlights zur Verfügung gestellt.

https://soccerwatch.tv/spiel/120196

https://soccerwatch.tv/spiel/116504/highlight