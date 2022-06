Endlich ist es wieder so weit +++ Das Altenessener Sommerfest in St. Johann ist zurück +++ Wir freuen uns auf ein tolles gemeinsames Wochenende

Am Wochenende des 18. und 19. Juni 2022 findet endlich wieder das seit Jahrzehnten traditionelle und beliebte Gemeindefest St. Johann auf dem Johanniskirch- und dem Karlsplatz im Herzen von Altenessen statt.

Los geht es mit dem “Dämmerschoppen” am Samstag ab 18:00 Uhr. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. U.a. werden Pommes Frites, eine 1A-Currywurst, Reibekuchen und Grillspezialitäten angeboten. Diverse kalte Getränke und Cocktails erwarten Sie.

Am Sonntag startet das Gemeindefest mit einem Familiengottesdienst um 11:30 Uhr. Anschließend gibt es viele Aktionen und Attraktionen für Groß und Klein. Das Spielmobil des Kinderschutzbundes ist vor Ort. Die Cafeteria erwartet Sie mit leckeren selbstgebackenen Kuchen und Torten. Am Kolumbienstand erwartet Sie selbstgemachtes Chili mit und ohne Fleisch.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Der Erlös kommt u.a. der Kolumbienhilfe Schwester Teresina e.V. für die Arbeit an bedürftigen Kindern in Kolumbien zu Gute.