"Gesund durch Bewegung" und "Erste Hilfe bei Sportunfällen" Aktionspakete gingen an die Turnerinnen des FC Karnap 07/27

Der dritte Tag der Gesundheitswoche in Karnap, stand unter dem Motto "Gesund durch Bewegung" und "Erste Hilfe bei Sportunfällen. Das vom Karnaper Bürgerbündnis 1999 e.V. zusammengestellte Aktionspaket beinhaltet viele Erste Hilfe Utensilien, die man ganz besonders bei kleineren Sportunfällen benötigt. Hier haben wird die 17-köpfige Damengruppe der Turnabteilung des FC Karnap 07/27 e.V. aufgesucht, die jeden Dienstag in der Turnhalle auf der Sportanlage an der Lohwiese ihre Bewegungen zum fit halten der Muskulatur trainieren.

Zusätzlich, da es sich auch um einen geschlossen Raum handelt, gab es noch Desinfektionsmittel für die Hände, die man in der Sporttasche mit sich führen kann und natürlich die entsprechenden FFP2 Masken.

Am kommenden Samstag kann man auch noch einige Aktionstaschen am Infostand des KBB 1999 e.V. zu diesem Thema bekommen. ( so lange der Vorrat natürlich reicht ).