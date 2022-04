Hilfe in der digitalen Welt - eigenständige Teilhabe am öffentlichen digitalen Leben - ein neues Projekt des KBB 1999

Hilfe in der digitalen Welt -

eigenständige Teilhabe am

öffentlichen digitalen Leben

Unser Alltag wird immer digitaler. Und die Nutzung und der Umgang mit den digitalen Endgeräten wie „Smartphones und Tablets“ vereinfacht zwar viele Alltagsdinge, doch stellt sie für viele Menschen, gerade eine Barriere und ein Hindernis da.

Oftmals fehlt die Hilfe, speziell bei Menschen mit Behinderung und bei älteren Menschen, sich in der digitalen Welt mit Ihren Smartphones und Tablets zurecht zu finden und eigenständig am öffentlichen digitalen Leben teilzunehmen.

Wie beantrage ich meinen Personalausweis bei der Stadt Essen? Wie nutze ich die Mängelmelder APP? Wie kann ich sicher im Internet mit den Apps Informationen erhalten fürs tägliche Leben? Viele Fragen, wir wollen helfen !

Was sind die Inhalte der Kurse ?

Speziell an Menschen mit Behinderungen, älteren und hilfsdürftigen Personen richten sich die Kurse, die das Karnaper Bürgerbündnis 1999 e.V. mit der Unterstützung der Aktion Mensch e.V. in diesem Jahr, jeden Dienstag im Monat anbietet.

Den Teilnehmenden werden an drei Kurstagen á zwei Stunden, die folgenden Seminarinhalte unter Anleitung und Begleitung des Seminarleiters der ZWAR Essen-Bergerhausen näher gebracht. Die Kurse sind auf 5-7 Teilnehmer/innen begrenzt und werden auch in einer entspannten Atmosphäre Schritt für Schritt durchgeführt.

1/3 Grundkurs : Neue digitale Medien - Einführung in die digitalen Medien und die Bedienung der digitalen Endgeräte Smartphones und Tablets, Betriebssysteme Android oder Apple / iOS

2/3 Handhabung in der digitalen Welt: Wie installiere ich wichtige Apps für den Alltag, welche notwendigen Apps erleichtern mir die Teilhabe etc.

3/3 Endkurs : Risiken im Internet und der Digitalen Welt - wie schütze ich meine Endgeräte und nutze sie sicher

Wann und wo finden die Kurse statt?

jeden Dienstag

von 16:00 - 18:00 Uhr

Karnaper Bürgerbündnis 1999 e.V.

Helene-Reinhold-Seniorenbegegnungszentrum

am Karnaper Markt, Timpestraße 33, 45329 Essen

Die Kurstermine finden Sie auf der Homepage www.kbb1999.de oder im Schaukasten am Karnaper Markt / Timpestraße 33.

Was kostet der Kurs? Muss ich was mitbringen ?

Für Menschen mit Behinderung, älteren Menschen und finanziell schwachen sowie hilfsbedürftigen Menschen sind die Kurse kostenfrei. Es werden für die Teilnehmenden Apple iPads und Samsungs/Acer Tablets mit den Betriebssystemen Android und i/OS für die Kurse zur Verfügung gestellt. Sie können aber auch Ihre eigenen Smartphones / Tablets mitbringen. ( Es gelten die gültigen Hygieneregeln für städtische Gebäude - 3G und Maske )

Wie kann ich mich anmelden?

Anmeldungen und Anfragen per email unter : anmeldung@kbb1999.de oder telefonisch mittwochs von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr unter der Rufnummer 0201 43354569. Oder sprechen Sie die Vorstandsmitglieder des Karnaper Bürgerbündnis 1999 e.V. an.