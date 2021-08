Start der Gesundheitswoche des KBB 1999 e.V. bei den Spaziergangspaten

Zum Start der Gesundheitswoche in Karnap, besucht das Karnaper Bürgerbündnis 1999 e.V., zusammen mit dem engagierten Seniorenbeauftragten im Bezirk V Gerd Maschun Vereine und Initiativen im Stadtteil.

Heute sind wir zum Besuch bei der Spaziergangspatin Christel Panten und ihren Damen ( heute 20 Damen an der Zahl ), die jeden Montag einen gemeinsamen Spaziergang durch den Emscherpark machen. Und der gemeinsame Spaziergang, mit und ohne Rollator, wird dann mit einem Käffchen und ein Stück Kuchen belohnt.

Wir konnten heute unsere - 1. Karnaper Bürger-Gesundheitstags Aktionstüten - zum Thema "Aktiv im Alltag, aktiv im Leben" den Damen überreichen. Natürlich dürfen die Mund-Nasenschutz-Masken dazu nicht fehlen.

Wer Interesse an den "Aktionspaketen" hat, kann sie am 04.09.2021 auf dem Karnaper Markt am Bürger-Gesundheitstag, am Stand des KBB 1999 e.V., von 12:00 Uhr an, kostenfrei abholen. ( so lange der Vorrat reicht )