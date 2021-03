Wer seinen Urlaub an der Ostseeküste verbringen möchte, der sollte nicht aus Zuckerwatte sein. Mit kräftigen Regenschauern ist immer mal wieder während der Urlaubszeit zu rechnen. Denn die Niederschläge fallen an der Ostsee das ganze Jahr über großzügig aus. Feuchter sind die Sommer- und Herbstmonate wogegen die Winter und vor allem das Frühjahr eher trockener ausfallen. Die jährlichen Niederschläge betragen im Ostseeraum zwischen 500 und 800 mm. Die Menge nimmt sukzessive von Südwesten nach Nordosten hin ab. Für einen Urlaub an der Ostsee sind die Monate Juni bis August zu empfehlen. Dann sind die Temperaturen am höchsten und die Sonne scheint am häufigsten.