Am 28. Oktober gegen 15 Uhr erhielt die Leitstelle der Polizei Essen Kenntnis von mutmaßlichen Schüssen auf zwei Busse der Ruhrbahn.





Fenster zerborsten

Die Fahrgäste wurden im Bereich Sachsenring Ecke Schultenweg in Freisenbruch durch laute Knallgeräusche aufgeschreckt und stellten dann beschädigte Scheiben fest. Zwei Seitenscheiben der Busse waren zerborsten, wurden aber nicht durchschlagen. Es wurde niemand verletzt.

Polizei sucht Zeugen

Einige der Fahrgäste nahmen in diesem Zusammenhang einen Mann mit Kinderwagen wahr, der einen waffenähnlichen Gegenstand in der Handgehalten haben soll. Dieser Mann soll etwa 30 Jahre alt gewesen sein, eine schwarze Jacke und einen Vollbart getragen haben. Er habe außerdem eine leicht untersetzte Statur gehabt. Die Spurensicherung war vor Ort. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0201/829-0 zu melden.