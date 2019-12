Die Polizei Essen berichtet:

Eine 64-jährige Essenerin wurde am Freitagabend(27. Dezember) gegen 20.30 Uhr von drei unbekannten Männern vor ihrer Haustür an

der Fürstinstraße angegriffen und geschlagen. Die Bewohnerin verließ das Haus um

den Müll rauszubringen. Auf dem Gehweg kamen ihr drei unbekannte Männer

entgegen, die die 64-Jährige direkt ansprachen und beleidigten.

Als dieEssenerin konterte, packten die Unbekannten sie, warfen sie zu Boden und

schlugen und traten auf sie ein. Glücklicherweise griff ein männlicher Zeuge

couragiert ein und schrie das Täter-Trio an, dass sie die Frau sofort in Ruhe zu

lassen haben. Die Männer ließen augenblicklich von der Essenerin ab und

flüchteten in Richtung Steeler S-Bahnhof. Der unbekannte Zeuge brachte die

verletzte 64-Jährige zur Haustür und verließ dann die Örtlichkeit. Sie rief die

Polizei, die die Anzeige aufnahm und die ersten Ermittlungen einleitete.

Anschließend begab sie sich selbstständig in ein Krankenhaus.

Täterbeschreibung:

"südländisch-aussehend"

Die drei Männer werden als "südländisch-aussehend" beschrieben. Zwei sind zirka

180 cm groß, der Dritte ist mit zirka 185 cm etwas größer. Einer hatte dicke,

buschige Augenbrauen, ein anderer einen Bart. Die Polizei sucht Zeugen, die den

Vorfall oder das Täter-Trio beobachtet haben. Möglicherweise sind Fahrgästen am

Steeler S-Bahnhof die drei Männer aufgefallen. Zur weiteren Klärung des

Sachverhaltes, ist es besonders wichtig, dass auch der couragierte Zeuge sich

bei der Polizei unter der 0201/829-0 meldet