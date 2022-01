Im letzten Jahr ist das Parkleuchten der Corona Pandemie zum Opfer gefallen. In diesem Jahr gibt es dagegen gute Neuigkeiten. Das sehr beliebte Lichterfest im Grugapark in Essen darf stattfinden !

Unter 2G Regel beginnt die Veranstaltung am Samstag , den 29. Januar und endet dann am Sonntag den 06. März.

Der Eintritt beträgt 7 Euro für Erwachsene, Kinder zahlen 2,50 Euro.

Am 28. Januar startet schon der LED's Run Essen von Westenergie und Laufsport Bunert im Grugapark. Hier haben dann schon einmal 700 glückliche StarterInnen die Möglichkeit, vorweg einen Blick auf das Parkleuchten zu werfen.

Alle weiteren Infos gibt es HIER