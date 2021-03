Gewonnen und doch irgendwo verloren.Noch nie hat es sich so schlecht angefühlt, etwas zu gewinnen.

Bein Tippspiel von Radio Essen lag ich mit meinem Tipp beim Pokalspiel RWE - Holstein Kiel, leider goldrichtig. Eine Eingebung folgend hatte ich 0:3 getippt. Und das ganz gegen meine Hoffnung, RWE könnte für eine weitere Überraschung sorgen. Daraus wurde dann ja leider aus verschiedenen Gründen nichts. Der Mannschaft ist hier aber nichts vorzuwerfen.

Trotzdem bin ich dann gestern nach Radio Essen gelaufen , um mir meinen Preis abzuholen. Mir dabei ist auch eine schöne Tasse. Die wird mich jetzt morgens beim Kaffee an meinen Erfolg beim Tippspiel erinnern.

Und sie soll mich auch bald an den Aufstieg von Rot-Weiß Essen im Sommer erinnern.ich habe da so eine Vorahnung...