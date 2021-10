Große Teile der Rasenflächen des MitmachBeet sind auf links gedreht. Als ob eine Rotte Wildschweine dort zu Werke gegangen wäre. Und wer mal gesehen hat was Wildschweine so leisten mit Ihrer weichen Rüsselscheibe, der weiß was ich meine. Diese sehr intelligenten Tiere pflügen den Boden um auf der Suche nach Eicheln, Grünfutter, Bucheckern, Kastanien, Pilze, Insekten und Würmern. Und da stört es auch nicht wenn der Boden gefroren ist. Mit der Rüsselscheibe haben die Tiere einen sehr guten Tastsinn. Doch sind das wirklich keine Kuscheltiere. Also leg Dich besser nicht mit einem Wildschwein an. Der eher schmale Körper ist sehr muskulös und ein ausgewachsener Keiler wiegt rund 80 Kilogramm. Direkte Angriffe von Wildschweinen auf Menschen sind selten, doch Wildschweine haben einen robusten Umgang miteinander und können selbst ohne aggressive Absichten Menschen versehentlich schwer verletzen. Doch ich schweife ab in meiner Begeisterung für die Schwarzkittel.

Geht es hier doch tatsächlich um den Gemeinschaftsgarten von WasteWalk. Das MitmachBeet im Isinger Feld wird von Thomas Frischmuth mit einer wunderbaren Begeisterung und Energie voran gebracht. Oftmals stehen Ihm der Quartiershausmeister Hendrik Piontek und der Arzt im Ruhestand, Herr Dr. Carl-Hermann Theiß, tatkräftig zur Seite. Dieses Wochenende hat unser TRIO INFERNALE mit einer Bodenfräse die Pflanzflächen für das nächste Frühjahr vorbereitet. Es war echt eine Knochenarbeit trotz der Maschine. Im Frühjahr werden wir mit Eurer Hilfe verschiedene Dinge anpflanzen. Für den Anfang eignen sich am besten robuste und pflegeleichte Sorten, die auch den einen oder anderen Fehler überstehen, ohne gleich einzugehen. Dazu gehören beinahe alle Salate, Radieschen, Bohnen, Erbsen und Zwiebeln. Aber auch Zucchini oder Karotten lassen sich relativ einfach im eigenen Garten ziehen. Und sicher werden wir auch ein paar Kartoffeln anpflanzen. Wer weiß ob wir dann zur Erntezeit nicht ein kleine Kartoffel- und Pommesfest machen?

Doch was hat das nun mit WasteWalks, den Müllspaziergängen, zu tun? Leider gibt es doch immer wieder mehr als genug Müll aufzuheben. Manche Mitmenschen haben einfach etwas Pech beim Denken und lassen Ihren Unrat fallen wo es Ihnen grade gefällt. Doch ist so ein Verhalten unverantwortlich und sehr respektlos gegenüber diesem Planeten auf dem wir leben. Wir haben nur diese eine blaue Kugel, die Erde. Es gibt keinen Planeten B auf den wir umsiedeln können wenn wir die Erde ruiniert haben.

Mit dem Gemeinschaftsgarten MitmachBeet möchten wir sensibilisieren und die Möglichkeit bieten die Natur wieder mit eigenen Händen zu erleben. Man kann eigenes Gemüse anbauen oder Naturwiesen mit pflegen. Gemeinsam die Gemüsebeete in Ordnung halten oder einfach nur auf ein Schwätzchen dazu kommen. Und in kleinen Schritten ein neues Verständnis für Pflanzen und die Natur im Allgemeinen bekommen. Oder einfach nur nette Leute kennenlernen.

Darum mach auch Du mit! WasteWalks sind mehr als nur ein Putzevent, sie sind eine besonders nachhaltige und sensibilisierende Maßnahme. Wir machen allerdings nicht sauber. Wir machen sauberer! Ein Widerspruch? Nein. Alles können wir in maximal 1 1/2 Stunden nicht schaffen. Doch wir kommen wieder. Willst auch Du #alleinesammeln und weisst nicht so recht wie? Benötigst Du Unterstützung? Melde Dich. Jede*r kann was beitragen.

Also… info@wastewalk.de. Da werden Sie geholfen. Erkundige Dich auf Facebook oder der Homepage von WasteWalk e.V., wo in Deiner Nähe der nächste WasteWalk stattfindet. Denn...

Machen ist wie Wollen. Nur krasser!