An der Franz-Dinnendahl-Realschule in Kray gibt es in der Schülerschaft einen positiven Corona-Fall. Da der Schüler nicht infektiös in der Schule war, sind keine weiteren Maßnahmen notwendig.





Erich-Kästner- und

Dinnendahlschule

An der Erich Kästner-Gesamtschule in Steele gibt es im Lehrerkollegium einen positiven Corona-Fall. Auch hier sind weitere Maßnahmen nicht erforderlich, weil entsprechende Hygienemaßnahmen durchgeführt wurden.