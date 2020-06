Der Kettwiger Panoramasteig ist nun offiziell eröffnet. So hat Essen neben dem Baldeneysteig seinen zweiten Rundwanderweg.

Vor etwa 2 Wochen ging der neue Weg relativ pünktlich an den Start. Die Markierung der knapp 35 Kilometer übernahm der Sauerländische Gebirgsverein. Und , um es vorweg zu nehmen, sie machten ihre Sache ausgesprochen gut.

An der einen oder anderen Stelle muss man zwar aufmerksam sein, aber sonst ist die Runde hervorragend ausgeschildert. Neben den üblichen Farbmarkierungen und den Aufklebern mit dem Symbol des Panoramasteigs (Rote Welle auf blauem Balken) an Bäumen, Schildern oder Pfosten gibt es auch immer wieder Markierungen auf dem Boden. Das ist gewöhnungsbedürftig aber an einigen Stellen notwendig.

Leider mussten wir feststellen , das einige Aufkleber schon wieder entfernt wurden. Ein Phänomen, mit dem schon der Baldeneysteig zu kämpfen hat.

Ich bin mit meiner Laufpartnerin Birgit Jahn aufgebrochen , um den Wanderweg auf seine Lauftauglichkeit zu testen.Wir haben Fronleichnam dazu genutzt. Bei 18 Grad und bedektem Himmel starteten wir um 9 Uhr in einen sehr schönen Lauftag . Am Ende wurden wir nicht enttäuscht.

Sind immer wieder gemeisam unterwegs. Birgit Jahn und Ralf Schuster vom TC Kray.

Man kann den Steig grob in zwei Teile teilen. Nördlich der Ruhr ist das Gelände ziemlich abwechslungsreich. Wald und Feld wechseln ständig , auf den Höhen kann man immer wieder weit über das Ruhrgebiet blicken. Immer wieder streift man Bauernhöfe . Auf etlichen Koppeln kann man sich am Anblick von Pferden und Rinder erfreuen. Ein Abstecher zur Straußenfarm dauert nur wenige Minuten und lohnt sich immer.

Was nicht jedem gefallen wird ist der relativ hohe Asphaltanteil auf diesem Abschnitt. Im Umkehrschluss können auch nicht so trittsichere Läufer hier Spaß haben.

Offene Lanschaft gibt es oft nördlich der Ruhr.

Auf dem Abschnitt südlich der Ruhr sieht es anders aus. Weite Passagen führen durch den Wald. Hier gibt es immer wieder knackig Anstiege. Hier überwiegt Waldboden im Wechsel mit Schotter. Dazwischen gibt es immer wieder schmale Singletrails durch unberührte Natur. Trailliebhaber kommen hier auf ihre Kosten.

Südlich der Ruhr überwiegen die Trails

Für untrainierte Läufer ist es aber nichts. Auf den 35 Kilometer kommen fast 800 Höhenmeter zusammen. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, ihn in 2 Etappe zu laufen.

So bietet der Kettwiger Panoramasteig etwas für alle Lauftypen. Bei uns hat er den Test bestanden. Essen kann froh sein , einen Zweiten tollen Wanderweg von hoher Qualität zu haben.

Wir als Läufer sind glücklich , eine schöne Alternative zu unserem geliebten Baldeneysteig zu haben.

Geschafft ! Zur Belohnung gibt es , wie immer , ein Capri.

https://www.visitessen.de/essentourismus_tourismusinformation/kettwiger_panoramasteig.de.html