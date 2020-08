Ein Jahr lang tat sich gar nichts in der maroden Wolfskuhle-Sporthalle. Erst als Volleyballer, Handballer und Schulsportler sich an die Presse wandten und auch demonstriert wurde, ging die Stadt die Sanierung intensiv an. SPD-Ratsfrau Barbara Soloch hat nun Signale aus dem Sportausschuss empfangen: ab 12. Oktober eingeschränkter, ab 23. November voller Sportbetrieb wieder möglich. Noch wird an der Entlüftungsanlage gearbeitet.



Die Sporthalle Wolfskuhle, Pinxtenweg 6, kann voraussichtlich ab Ende September wieder für den Schul- und Vereinssport und den Wettkampfbetrieb ohne Zuschauer genutzt werden, das berichtet die Stadtpressestelle. Die Arbeiten am Dachtragwerk sind bereits fertig.

Auch die Sanierung des Sportbodens inklusive Fußbodenheizung und deren Anbindung ist abgeschlossen. Die Prallwände inklusive der Geräteraumtore sind in der Fertigung. Die Werk- und Montageplanung der Lüftungsanlage wurde letzte Woche abgeschlossen. Das Lüftungsgerät ist bestellt und wird Anfang Oktober erwartet.

Wettkämpfe zunächst

noch ohne Zuschauer

Die Arbeiten im Innenraum werden dabei soweit vorgezogen, dass die Sporthalle für eine eingeschränkte Nutzung betrieben werden kann. So kann in der Halle voraussichtlich Ende September der Sportunterricht, der Vereinssport und der Wettkampfbetrieb stattfinden.

Voraussichtlich Ende November kann die Halle dann mit neuer Lüftungsanlage wieder ohne Einschränkungen für Schul- und Vereinssport, Wettkämpfe mit Zuschauern und als Versammlungsstätte genutzt werden.