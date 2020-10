Hier etwas verspätet meine Glückwünsche zum 1jährigen Bestehen.

Vor etwa 3 Wochen war es offiziell soweit. Der Fair-Teiler auf der Wattenscheider Straße in Kray besteht nun seit einem Jahr. In dieser Zeit wurden geschätzt über 10 Tonnen Lebensmittel gerettet , also eine echte Erfolgsgeschichte !

Ein Zuhause fand man auf dem Gelände des Falkenheims . Damit war die Grundvoraussetzung geschaffen. Getragen wird das Alles von Foodsharing Essen von vielen freiwilligen Helfern. Ohne sie geht gar nichts.

An sie geht an dieser Stelle mein Dank . Und pünktlich zum Jubiläum gab es noch einen neuen Anstrich ! Besser geht’s nicht.

Wer auch mithelfen möchte oder eine Spende für Energie oder Instandhaltung leisten möchte , findet HIERalle weiteren Infos .