Die Höhner mit Prinz und Ameisen im Moviepark



Höhner Konzert im Autokino

des Movie Parks

Leider war dieses Konzert im, Autokino des Movieparks Bottrop

nicht ausverkauft, aber



wer nicht da war hat

wirklich was verpasst!

Im letzten Konzert der Autokino Tournee von

den Höhnern gab es einige Überraschungen.

Es gab weitere Lockerungen.

Eine Loge mit Liegestühlen und Catering,

die Zuschauer durften die Autos verlassen.

Singen Klatschen und Schunkeln alles kein Problem, aber mit Abstand.



Auch der Sänger Henning Krautmacher war sichtlich angetan von der Lokation.

„Endlich kann man wieder

Menschen und das weiße

in ihren Augen sehen“.

Das verleitete ihn dann auch spontan zweimal die Bühne zu verlassen

und durch das Publikum zu gehen.

Abklatschen mit dem Ellenbogen inklusive.

Eröffnet wurde das Konzert mit einem Video der Höhner

mit den Roten Funken aus Köln in Kuba.

Dort wurde der Karneval hin exportiert.

Die Kubaner gingen bei den Songs gut mit und auch bei dem Stück,

Wir halten die Welt an tanzten sie sicher mit.

Schon der Film riss jeden mit.

Henning sagte dann noch, dass er sich nicht vorstellen konnte,

dass dieser Song in der heutigen Zeit mal war werden könnte.

Ein weiterer sehr guter Song war auch: Zeit für Menschlichkeit,

der Höhner mit Freunden. Sucht mal danach, ist im Netz zu hören.

Sehr eindrucksvoll. Hier auch der Link.



Zeit für Menschlichkeit

Auch der erste FC Köln wurde des Öfteren eingespielt,

dass gehört bei den Kölnern einfach dazu.

Ansonsten viele bekannte Lieder der Gruppe, bei denen der Ruhrpott,

zwar nicht so Stimmgewaltig wie die Kölner gut mitsingen konnten.

Leider war das Konzert viel zu schnell vorbei und es gab auch

nur ein Lied als Zugabe. Henning Krautmacher hielt den Moment

dann auch noch auf seinem Handy fest.

Sein Fazit das letzte Konzert der Autokinotour war das Beste.

Die Zuschauer wollten einfach nicht gehen,

es dauerte lange bis die ersten ihr Auto starteten.

Ach ja, da war noch was, im Titel steht noch Prinz und Ameisen.

Der Karnevalprinz aus Duisburg war anwesend mit kleinem Gefolge,

die aber viel Kaltgetränke vernichteten.

Und dann die Ameisen, die Höhner hatten sie aus den Höhlen gelockt

und diese flogen dann über das Gelände, allerdings nur kurz,

die klatschenden Hände wurden ihnen zum Verhängnis.

Fazit, ich würde jeder Zeit wieder kommen,



wer nicht da war hat etwas verpasst.