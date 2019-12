Musical meets Klassik - ein ganz besonderer Konzertabend

Ein Funken Phantasie, ganz viel Gefühl und eine Prise des Geheimnisvollen – lassen Sie sich entführen in eine Welt voll Musik vonPrimadonnen und Mauerblümchen, Prinzessinnen

und Päpstinnen, Diven und Rockröhren.

Ganz getreu dem Motto Musical meets Klassikerwartet Sie im ChorForum Essen am 18.01.2020 ein Konzertprogramm der etwas

anderen Art mit einer klangvollen Mischung aus

berühmten und extravaganten Stücken aus Oper

und Operette sowie den schönsten Melodien des

Musicals: Von West Side Story, SisterAct, Die Fledermaus über Rusalka, Miss

Saigon, Das Phantom der Oper, Tanz der

Vampire, König der Löwen oder Les

Misérables.

Die zwei jungen Sängerinnen Lisa Schumacher (24) und RebeccaSteidel (25) aus Essen blicken dabei auf mehrere erfolgreiche gemeinsame Konzertabende zurück. Zuletzt begeisterten sie ihr Publikum ebenfalls hier in Essen in der Kreuzeskirche.

Auch dieses Mal können sie auf die über viele Jahre„eingespielte“ Begleitung am Flügel durch die

großartige Pianistin Veronika Heise zählen. Als

„Special Guest“ bereichert der Folkwangstudent Johannes

Mang als Tenor diesen besonderen Konzertabend im

Chorforum Essen, den man sich auf keinen Fall

entgehen lassen sollte!

Der Einlass erfolgt ab 17:30 Uhr.

Der Eintrtt ist frei - die Künstler freuen sich jedoch über eine Spende am Ende des Konzerts.