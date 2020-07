In Langenfeld wird großflächig

Cannabis angebaut.

Das Berichtete der WDR in Sendung Hier und Heute.

Dabei will die Stadt Langenfeld nicht die Stadtkasse aufbessern.

Mit EU Subventionen bekommen Bauern Geld wenn sie

an den Rändern ihrer Felder Blühstreifen für Insekten anlegen.

Noch gibt es Cannabis for free

Die Saatgutmischung war allerdings mit Hanf Samen verunreinigt.

Die Blühstreifen wurden von Bürgern entdeckt, die das der Stadt meldeten.

Jetzt sucht die Stadt Langenfeld alle Blühstreifen ab

und entfernt die Cannabispflanzen.

Das wird noch

einige Tage dauern.

Bürger in der Umgebung, helft der Stadt und sammelt die Pflanzen ein.

Nicht das unsere Bienen noch high werden.

Sonst müssen die Imker in der Region noch ihren Blütenhonig vernichten.