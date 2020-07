Sexy Hühner

Es gibt es doch, Bullerbü auch in NRW.

Durch Zufall gesehen sexy Chicks am Straßenrand.

Toller Body,

Stramme Schenkel,

tolles Outfit.

Heile Welt im Fahrbaren Hühnerstall. Eine tolle Lösung, auf einer Weide steht ein fahrbarer Hühnerstall. Die Tiere können sich in der Nacht zurückziehen und ihre Eier legen.

Tagsüber picken sie Samen auf der Wiese, scharen oder nehmen ein Staub Bad.

Ein Hahn wacht über die Hennen. Ganz schön viel Arbeit für den Hahn.

So stellt man sich die Hühnerhaltung vor.

Am Rand steht dann ein Eierautomat. Die Haltung hat auch ihren Preis.

10 Eier für 4 Euro. Aber man hat ein ruhiges Gewissen nach dem Kauf.