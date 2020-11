Versaute Welt , Fucking, Pissen, Petting

Nein das ist kein erotischer Beitrag oder Jugend Sprache.

Es gibt in Deutschland Orte mit außergewöhnlichen Namen, wie Pissen und Petting.

Aber auch einen kleinen Ort Fucking in Österreich. Dieser wird von Englisch sprachigen Touristen besucht. Fucking liegt nur einige Auto Minuten von dem bayerischen Ort Tittmoning im Landkreis Traunstein entfernt. Normalerweise würde man sich über Touristen freuen, aber nicht in diesem Ort. die Ortsschilder werden regelmäßig gestohlen und auch Hausnummern mit dem Ortsnamen.

Zudem reißen die Nachbarorte Witze über den Ort und die Bewohner.

Jetzt zieht der Bürgermeister die Notbremse, der Ort Fucking wird in Fugging umbenannt.

So bekommt der kleine Ort seine Ruhe wieder.

Die rund 100 Einwohner des Dorfes Fucking in Oberösterreich werden dann ab dem 1. Januar 2021 in den umbenannten Ort "Fugging" wohnen.

Aber wieso gibt es überhaupt solche Ortsnamen? Eine Erklärung könnte sein, dass die Sprache sich im Laufe der Jahre geändert hat und englische Wörter eingedeutscht wurden.