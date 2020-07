Wir bauen eine Rakete

Der Antrieb nur mit

Luft und Wasser

Bei einem anderen Raketenkörper wäre das eine ökologische Rakete.

Wir brauchen zum Bau,

eine alte PET Flasche,

einen Korken und ein Fahrrad Blitzventil.



Später für den Antrieb eine Fußluftpumpe, und beim Bau etwas Unterstützung der Eltern.

Die Eltern sollten den Korken einer Weinflasche beisteuern und in diesen ein für das Ventil passendes Loch bohren. 3 – 4 mm, dass Ventil soll dann fest in dem Korken sitzen.

Der Zünder ist dann schon fertig.

Jetzt braucht man noch eine PET Flasche in den der Korken passt.

Der Korken sollte dann fest ca. 2 cm in der Flasche sitzen.

Vorher aber die passende Flasche mit dem Treibstoff zu einem drittel Füllen.

Mit der Füllung kann man noch experimentieren um die optimale Flughöhe zu erreichen.

6 Meter sollten es schon werden.

Als Treibstoff nehmen wir Wasser.

Dann den Korken rein und die Rakete ist vorbereitet.

Jetzt brauchen wir die Luftpumpe, am besten eignet sich eine,

die auf das Ventil geschraubt oder gesteckt werden kann.

Nun brauchen wir noch eine Startrampe. Man kann dazu Steine nehmen,

einen Getränkekasten oder ein Holzbrett mit Loch, hier müssen

dann auch die Eltern noch einmal helfen.

Ist die Rakete dann angeschlossen in der Startrampe, dann pumpen.

Die Luft drückt auf das Wasser, wird der Luftdruck dann zu hochdrückt das Wasser den Korken aus der Flasche und die Rakete schießt in den Himmel.

Viel Spaß beim Ausprobieren.

Wenn ihr das auf einer Wiese macht, werden gleichzeitig auch die Pflanzen gegossen.

Auch bei Kinder Geburtstagen ein riesen Spaß, gleichzeitig hat man noch etwas zur Physik gelernt.