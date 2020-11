Eine ganz einfache Sache.

Bei einem Strandspaziergang an der deutschen Küste, Ausschau nach Scheidenmuscheln halten.

Wenn man eine findet, sind dort in der Nähe direkt einige hundert, der langen aber auch leicht zerbrechlichen Muscheln. Dann auch gleich etwas Sand mitnehmen.

Zuhause kann es dann direkt losgehen.

Man nehme eine kleine Schüssel und fülle diese mit dem Sand.

Dann im Kreis die Scheidenmuscheln in den Sand stecken.

Ein Teelicht in die Mitte stellen und anzünden. Das Licht scheint schön durch die Muscheln.

Eine schnelle und schöne Sache, auch für Weihnachten.