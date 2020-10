HEIMAT!

...ESSEN, genauer gesagt die

G R U G A

(= Großen Ruhrländischen Gartenbau-Ausstellung, seit 1929....)

...

viele schöne



Skulpturen

gibt es hier ...

und auch besonders SCHÖNE...

wie...

ja...

... ja, wer denn genau...???

... wer mag es sein... man begebe sich ein wenig näher... heran ...! :-)

WER... versteckt sich denn hier...

in diesem schönen Park, mitten in Essen,

in herrlichen, wunderbaren Herbstkleidern...

in der grün-bunten GRUGA´....

wobei sie eigentlich ja unbedeckt daher kommt...

ganz nackt...

die



KRUGTRÄGERIN...

(Bronze-Figur/Skulptur von Walter E. LEMCKE)

... sooo schön... im HERBST 2020

smile :-)

spontan

Text+Fotos: AAT 2020